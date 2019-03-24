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Румыния перенесет посольство в Израиле в Иерусалим

Румыния перенесет посольство в Израиле в Иерусалим
18:58 Вс, 24 Март 2019 Телеграф УНИАН

Новости мира: Бухарест планирует перенести румынское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Бухарест планирует перенести румынское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Об этом заявила премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ, выступая сегодня с речью на конференции Американо-израильского комитета по общественным связям (AIPAC) в Вашингтоне.

"Я, как премьер-министр Румынии, и правительство, которое я возглавляю, переносим наше посольство в Иерусалим, столицу государства Израиль", - сказала Дэнчилэ.

"Обещаю вам: Румыния останется и впредь лояльным другом и самым сильным в Европе голосом в поддержку еврейского народа и израильского государства", - добавила она.

По словам политика, она постарается использовать время председательства Румынии в Совете ЕС для того, чтобы "укрепить взаимоотношения между Израилем и всем Евросоюзом".

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Таким образом, Румыния станет единственным членом ЕС, решившим перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим. В мае 2018 года Румыния, Чехия и Венгрия заблокировали резолюцию Евросоюза против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

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Румыния, Израиль, Иерусалим, Виорика Дэнчилэ.
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