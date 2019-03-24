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Слухи об устранении премьера Британии: Мэй собрала министров

Слухи об устранении премьера Британии: Мэй собрала министров
19:11 Вс, 24 Март 2019 Телеграф УНИАН

Новости мира: Мэй собрала "кризисное" совещание на фоне слухов о её устранении.

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй в воскресенье собрала группу высокопоставленных представителей Консервативной партии на фоне спекуляций о ее возможной отставке.

Об этом сообщает Sky News.

"Тереза Мэй ведет переговоры с министрами и консервативными депутатами на фоне неприятных слухов о том, что ее могут сместить с должности главы правительства", - говорится в сообщении.

В переговорах участвуют: ее фактический заместитель Дэвид Лидингтон, министр окружающей среды Майкл Гоув, министр по вопросам Brexit Стивен Барклай, депутат Джулиан Льюис и председатель Консервативной партии Брэндон Льюис.

Консерваторов, сторонников Brexit, представляют экс-глава МИД Борис Джонсон, экс-министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, депутаты Йен Дункан Смит и Джейкоб Рис-Могг, а также давний союзник Мэй - Дамиан Грин.

Лидингтона и Гоува британские СМИ назвали возможными преемниками Мэй. Лидингтон сегодня исключил возможность занять пост премьера, сказав что "не время менять капитана корабля".

Министр финансов Филипп Хаммонд предостерег членов парламента от смены премьер-министра, несмотря на рост гнева из-за ее неудачных переговоры по Brexit.

СМИ: Британские министры требуют отставки Мэй

Как сообщалось ранее, глава правительства Великобритании Тереза Мэй может не вынести на третье голосование свое соглашение о Brexit, если в парламенте не наберется достаточной поддержки.

Ранее по итогам саммита стран-членов ЕС в ночь на пятницу, 22 марта, Евросоюз согласился отложить Brexit с 29 марта на 22 мая, но при условии, что британская Палата общин проголосует за соответствующее соглашение на следующей неделе. Если же голосование провалится в третий раз - Великобритания будет вынуждена выйти из ЕС 12 апреля.

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Великобритания, Совещание, Тереза Мэй, Brexit.
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