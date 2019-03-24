В Польше автомобиль сбил трех украинцев на смерть

Новости мира: Польша: в результате ДТП погибло три украинца.

Трое граждан Украины погибли в результате наезда автомобиля на группу из пяти человек, которые шли по дороге. Трагедия произошла в субботу вечером на дороге местного значения в населенном пункте Бжезник неподалеку от города Болеславец Нижнесилезского воеводства (юго-запад РП), информирует Wp.pl.

Как отмечается, в группу из пяти человек врезался легковой автомобиль BMW, в результате чего на месте погибли 18-летняя девушка и двое парней в возрасте 24 и 25 лет.

По предварительной информации полиции, пешеходы шли не по соответствующей полосе движения, нарушая правила дорожного движения. Они также не имели на себе бликующих элементов. Пешеході, выжившие в результате столкновения, были в нетрезвом состоянии. Как отмечается, водитель BMW был трезв. На месте происшествия работала следственная группа полиции.