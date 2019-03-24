Польские учителя планируют голодать, требуя повышения зарплат

Новости мира: Учителя в Польше готовы начать голодовка, хотят повышения зарплат.

В понедельник, 25 марта, несколько польских учителей планирует начать в Кракове голодную забастовку, требуя повышения зарплат учителям по всей стране. Профсоюз Объединение польских учителей (znp у) обещает организовать 8 апреля забастовку по всей стране, если требования учителей не будут выполнены, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

По информации представительницы образовательной секции профсоюзного объединения “Солидарность” в Малопольском воеводстве Агаты Лыко, начать голодовку были готовы многие, но голодную забастовку начнут трое. Одновременно с этим, в Варшаве в понедельник пройдут переговоры президиума совета общественного диалога на тему кризиса в образовании. Со стороны правительства в переговорах примут участие министр образования Анна Залевская и министр социальной политики Элжбета Рафальская.

Как сообщил недавно председатель znp у Славомир Броняж, начнется ли общепольськая забастовка учителей, зависит исключительно от правительства и лично министра Залевской. Он сообщил, что о планах забастовки правительству сообщено более чем за месяц.

С 5 по 25 марта в польских школах проводится так называемый референдум, который был организован во всех школах страны. По его результатам должно быть принято решение, начнется ли 8 апреля общенациональная забастовка учителей.

Министр Залевская выразила надежду, что забастовки, которая совпадает с началом экзаменов в школах и гимназиях, не будет. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также призвал учителей не бастовать, что может поставить под угрозу проведение экзаменов в школах. Польские учителя требуют, в частности, повышение зарплат на 1 тыс. злотых (7 тыс. грн).