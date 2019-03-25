Пять миллионов британцев поддержали петицию против Brexit

Новости мира: Пять миллионов британцев подписали петицию по отмене Brexit.

Петицию за отмену выхода из Евросоюза поддержали более 5 миллионов британцев, хотя для обсуждения ее в парламенте было достаточно 100 тысяч подписей. Об этом сообщает DW.

По последним данным, более 5 миллионов противников Brexit поставили подписи под онлайн-петицией на сайте британского парламента с требованием остановить выход Великобритании из Евросоюза.

Отмечается, что эта петиция стала самой популярной среди всех, что когда-либо размещались на сайте парламента. При этом она давно выполнила свое предназначение: для вынесения инициативы на обсуждение депутатов необходимо лишь 100 тысяч голосов, а последующие подписи не повлекут никаких дополнительных действий.

"Правительство неоднократно заявляло, что выход из ЕС - это "воля народа". Мы должны положить конец этому утверждению, показав силу общественной поддержки для того, чтобы остаться в ЕС", - говорится в описании петиции. Также сообщается, что из-за наплыва пользователей сайт с размещенным в четверг обращением часами был недоступен.