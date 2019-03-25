Президент Сербии заявил, что народ не хочет вступления в НАТО

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Сербия не будет вступать в НАТО и сохранит нейтральный статус. Об этом хаявив президент страны Александар Вучич во время выступления на церемонии, посвященной годовщине бомбардировок Сербии войсками НАТО, сообщают Večernje novosti.

"Народ Сербии не хочет членства в НАТО. Военный нейтралитет - это наш естественный выбор", - подчеркнул Вучич.

По его убеждению, нейтралитет Сербии будет иметь положительные последствия и для Балканского полуострова в целом.

Напоминаем, глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас, комментируя участие страны в в бомбардировках НАТО по Сербии 20 лет назад, заявил, что такой шаг был "ответственным действием" и правильным решением для ответа на нарушения прав человека в Балканской стране.