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В эстонской столице запретят пластиковую посуду на общественных мероприятиях

В эстонской столице запретят пластиковую посуду на общественных мероприятиях
05:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: В Таллине вводят запрет на пластиковую посуду на общественных мероприятиях.

Власти Таллина с осени вводят запрет на использование одноразовой пластиковой посуды на общественных мероприятиях, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе эстонской столицы.

"Цель введения ограничений заключается в том, чтобы снизить образование вредных для окружающей среды отходов из пластика, повысить сознательность людей и поддержать применение повторно используемой посуды", - сказала вице-мэр Таллина Зюлейха Измайлова, чьи слова приводит пресс-служба. В сообщении отмечается, что на проводимых в Таллине общественных мероприятиях будет запрещено использовать для сервировки одноразовую посуду и приборы, в состав которых входит пластик.

При этом разрешается использовать посуду и приборы из биоразлагаемого пластика, которые поддаются компостированию и соответствуют эстонскому стандарту EVS-EN 13432 (требования к утилизации отходов посредством компостирования и биодеградации - ИФ) или другому соответствующему стандарту.

В пресс-службе подчеркнули, что организаторы мероприятий будут обязаны обеспечить сортировку отходов таким образом, чтобы в каждом месте сбора мусора были маркированные контейнеры хотя бы трех типов: для смешанных бытовых отходов, биоразлагаемых отходов и упаковок.

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Вместо одноразовой посуды, в состав которой входит пластик, можно будет использовать посуду и приборы из картона, дерева, бамбука, пальмовых листьев, сахарного тростника или другого компостируемого материала. Также можно использовать обычную посуду, которая будет выдаваться за залог. В соответствии с постановлением городского собрания, использование бутылок и банок с обозначением выданной под залог тары на общественных мероприятиях регулироваться не будет. Данные изменения вступают в силу 1 октября 2019 года.

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Эстония, Таллин, Мероприятия, Пластиковая посуда.
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