СМИ: Замглав МИД и Минздрава Британии ушли в отставку из-за Brexit

Новости мира: СМИ узнали об уходе двух британских замминистров в отставку из-за Brexit.

Замминистра иностранных дел Великобритании Алистер Берт и замглавы Минздрава страны Стив Брайн подали заявления об отставке. Об этом сообщают источники газеты The Guardian. Таким образом они выразили свое несогласие с политикой правительства по выходу страны из Евросоюза, передает УНН.

Также подал в отставку министр по делам бизнеса и промышленности Великобритании Ричард Харрингтон, об этом он написал в своем Twitter.

"Сегодня вечером я написал премьер-министру чтобы сообщить о своей отставке", — указал Харрингтон. "Подход правительства к Brexit — это игра в рулетку с жизнью и средствами к существованию подавляющего большинства людей в этой стране, которые работают или иным образом зависят от бизнеса", — написал политик.