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Экс-премьер Болгарии: Кремль продолжает эскалацию конфликтов с каждой из стран НАТО

Экс-премьер Болгарии: Кремль продолжает эскалацию конфликтов с каждой из стран НАТО
06:45 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Экс-премьер-министр Болгарии считает, что цель Кремля - внести раздор между членами ЕС и НАТО.

Бывший премьер-министр Болгарии Иван Костов считает, что развязанная Россией гибридная война имеет целью внести раздор между государствами-членами ЕС и НАТО.

Такое мнение он высказал во время конференции "Членство в НАТО - ключ к Европейскому союзу", сообщает корреспондент Укринформа.

"Кремль продолжает эскалацию конфликтов с каждой из стран-членов НАТО. Россия проводит гибридную войну экономическими и политическими средствами, кибератаками, а конечная цель такой политики - внести раздор между государствами-членами ЕС и Североатлантического альянса", - отметил Костов.

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По его мнению, власти Болгарии пассивно реагируют на гибридные атаки со стороны России, направленные против болгарского общества и государства в целом.

Напомним: Иван Костов был премьер-министром Болгарии с 1997 по 2001 годы.

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Болгария, НАТО, Россия, Иван Костов.
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