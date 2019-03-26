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Германия выделит 5,8 млн евро на гуманитарные проекты МККК в Украине

Германия выделит 5,8 млн евро на гуманитарные проекты МККК в Украине
05:36 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Правительство Германии предусмотрело 5,8 млн евро на гуманитарную помощь Украине.

Правительство Германии продолжает финансовую поддержку гуманитарных мероприятий Международного комитета Красного Креста в Украине: в этом году выделят 1,8 млн евро, а на 2020 и 2021 годы в целом предусмотрено еще 4 млн евро.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Германии в Украине.

С помощью этих средств Германия поддерживает ряд гуманитарных мероприятий и вспомогательных проектов в рамках проекта "МККК - помощь, защита, профилактика и кооперационные связи в Украине в 2016-2017 годах", говорится в сообщении.

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Этот проект сосредоточен на востоке Украины и помогает пострадавшим от конфликта по обе стороны контактной линии в Донецкой и Луганской областях, в частности, внутренне перемещенным лицам и семьям в городах и селах, приютившим их.

"С 2016 года Германия предоставила в общей сложности более 30 млн евро для многочисленных гуманитарных мероприятий МККК в Украине", - отметили в посольстве.

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Германия, Гуманитарная помощь, Донбасс, МККК.
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