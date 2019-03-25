За время войны с РФ погибли 2959 украинских воинов

Новости Украины: Петр Порошенко назвал количество украинских военнослужащих, погибших в войне с Россией.

За время российской агрессии против Украины погибли 2959 украинских военнослужащих.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко в интервью телеканалу "Прямый".

“Цена, которая заплачена за то, чтобы мы имели возможность строить государство, слишком высокая! 2959 воинов отдали свою жизнь для того, чтобы мы сейчас имели возможность защищать и строить Украину”, - подчеркнул он.

Кроме того, Президент подчеркнул, что за Украинское государство отдали жизни Герои Небесной Сотни и десятки тысяч погибших на Донбассе мирных граждан.

“Мы отнюдь не должны об этом забывать. И мы должны чрезвычайно подходить к тому выбору, который сейчас стоит перед Украиной”, - добавил Порошенко.