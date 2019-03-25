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Порошенко: РФ придется согласиться на введение миротворцев ООН на Донбасс

Порошенко: РФ придется согласиться на введение миротворцев ООН на Донбасс
20:36 Пн, 25 Март 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: России придется согласиться на введение миротворцев ООН на оккупированную территорию Донбасса.

Россия вынуждена будет согласиться на введение миротворческого контингента ООН на оккупированную территорию Донбасса, убежден президент Украины Петр Порошенко.

"Россия вынуждена будет принять решение о миротворцах ООН. Миротворцы, которые выдавят войска России с оккупированной территории, которые разоружат незаконные вооруженные формирования, которые обеспечат выведение тяжелой техники и артиллерии с оккупированной территории, обеспечат установление кондиций безопасности для начала политического процесса, которые возвратят украинский контроль над не контролированным участком украинско-российской границы", - сказал П.Порошенко в интервью телеканалу "Прямой" в понедельник.

По его словам, у Украины есть план по деоккупации не только Донбасса, но и Крыма. "У нас есть план, у нас есть график, у нас есть международная поддержка, и это абсолютно реалистичный план", - сказал П.Порошенко.

Порошенко заявил, что Кремль не поддержит членство Украины в ЕС и НАТО

Президент отметил, что вследствие санкций и оккупации Крыма Россия потеряла больше $150 млрд и 10% валового внутреннего продукта.

"И это становится для России как чемодан без ручки. И у России не будет другого выхода, как сесть за стол переговоров и выполнять те международные соглашения, которые были подписаны, в том числе при участии Российской Федерации", - подытожил П.Порошенко.

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Донбасс, Петр Порошенко, Миротворцы ООН, ОРДЛО.
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