Макрон считает необходимым выработать общеевропейскую позицию в отношении Китая

Новости мира: Макрон заявил о необходимости единства ЕС в отношениях с Китаем.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о необходимости единой позиции стран Евросоюза в отношениях с Китаем.

Об этом французский лидер заявил перед началом государственного визита в Париж президента Китая Си Цзинпиня, сообщает корреспондент Укринформа.

Как отмечается, президент Франции хочет единства ЕС в отношениях с КНР.

"Мы имеем много общего в вопросах действий в отношении климата, в вопросе мультилатерализма. Но мы также должны защищать свои интересы", - добавил Макрон.

Среди приоритетных сфер для двусторонних отношений Франции и Китая отмечаются ядерная энергетика, авиационная отрасль и инициативы чистой энергетики.

Макрон также отметил вызовы, которые несет КНР Европе, что вызывают противоречия между странами-членами.

Во вторник к двум лидерам присоединятся канцлер Германии Ангела Меркель и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Встреча пройдет перед саммитом ЕС-Китай, который запланирован на апрель.