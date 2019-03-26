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Коалиционные переговоры в Эстонии: Ультраправые угрожают массовыми беспорядками

Коалиционные переговоры в Эстонии: Ультраправые угрожают массовыми беспорядками
06:55 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Эстонские ультраправые пригрозили массовыми беспорядками, если их не допустят к коалиции.

Лидеры Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март и Мартин Хельме предупредили о массовых беспорядках в cтране в случае провала их коалиционных переговоров с Центристской партией и "Родиной".

Об этом пишет ERR.

"Мы можем сказать всем, что если глубинному государству, медийно-промышленному комплексу и Партии реформ удастся каким-то образом провалить переговоры о создании правящей коалиции, то эти маленькие демонстрации - детский праздник по сравнению с тем, что начнут устраивать на улицах наши сторонники, если нас отодвинут в сторону нечестными методами", - сказал Мартин Хельме.

По его словам, многие люди уже спрашивали у лидеров EKRE, не нужно ли начинать митинги. "Мы говорим, что пока не надо, это только обострит ситуацию. Я не буду рассматривать эти сценарии, но эта напряженность в обществе, которая сейчас есть, это детский лепет по сравнению с тем, (что будет, если) нас отодвинут в сторону" , - добавил он.

"Партия реформ и другие, вы играете с огнем! В Эстонии за чертой или на грани бедности живут 300 тыс. человек, которые ненавидят Партию реформ. Большинство из них поддерживают создаваемую коалицию из трех партий. Если наше начинание провалится, и мы бросим спичку в пороховую бочку, то будет взрыв, который не предовратит никакое глубинное государство или Еврокомиссия, этот взрыв будет. Несколько недель издевательства глубоко оскорбили не только 100 тыс. наших сторонников, но и сотни тысяч других людей", - добавил Хельме.

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В Европарламенте призвали центристов не формировать национальное правительство с "фашистскими" депутатами.

Центристы решили формировать правительство с EKRE после того, как отказались от коалиционных переговоров с Партией реформ, которая заняла первое место на парламентских выборах.

По результатам недавних выборов Партия реформ получила 34 мандата, центристы – 26, национал-консерваторы EKRE - 19 "Отечество" - 12 и социал-демократы - 10.

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Эстония, Коалиция, Партия реформ, EKRE.
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