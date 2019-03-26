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Минобороны Испании заявило о кибератаке со стороны другого государства

Минобороны Испании заявило о кибератаке со стороны другого государства
12:38 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Целью кибершпионов могли быть технические секреты военной промышленности.

Министерство обороны Испании заявило, что в начале марта выявило кибератаку на свои внутренние сети со стороны иностранного государства. Об этом сообщает издание El Pais.

Выводы расследования Минобороны основываются на сложности кибератаки, которая исключает, что за ней стоят киберактивисты, и свидетельствует об операции иностранного государства.

Ежегодный отчет о национальной безопасности, утвержденный 15 марта, которым располагает издание, предупреждает об "усилении агрессивности некоторых иностранных разведывательных служб" и называет кибершпионаж "серьезной угрозой" для национальной безопасности.

Расследование кибератаки против Минобороны еще не закончено, но пока есть предположение, что атака оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее. Целью кибершпионов могли быть технические секреты военной промышленности.

Как сообщалось, российские хакерские группы в последние месяцы усилили атаки на госучреждения, политические организации и медиа в Германии и других странах ЕС.

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Испания, Хакеры, Кибератака, Киберактивисты.
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