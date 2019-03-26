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Украина временно отказалась от импорта мяса из Испании

Украина временно отказалась от импорта мяса из Испании
14:52 Вт, 26 Март 2019 Телеграф по материалам сайта meat-inform.com mygazeta.com

Новости мира: Из-за обнародованной информации о заражении в Испании скота на коровье бешенство, импорт некоторых сортов иностранного мяса временно приостановлен.

В Украине решили пока не импортировать отдельные виды мясной продукции производства Испании. Все из-за официальных данных о заражении скота на бешенство в этой стране. Поэтому в органах охраны здоровья Украины было решено приостановить ввоз продукции от этой страны-поставщика.

Под запрет на импорт попали такие виды продукции, как свежее мясо на кости, механически отделенное мясо и велики рогатый скот. Сейчас украинский рынок мясной продукции закрыт для Испании. Под табу на въезд не попали только молочные продукты, желатин, жир и мясо уже готовое к употреблению.

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Сейчас власти Испании контролируют эпидемиологическую ситуацию с состоянием рогатого скота, а всю информацию передают украинской стороне. Также экспортеры ожидают реакции Украины и ответа, когда поставки продукции можно будет возобновить.

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Испания, Молоко, Мясо, Импорт, Бешенство, Скот, Продукция, Заражение.
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