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МВД ФРГ хочет разрешить спецслужбе тайно считывать данные пользователей сети

МВД ФРГ хочет разрешить спецслужбе тайно считывать данные пользователей сети
03:40 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay

Новости мира: Немецкой спецслужбе хотят дать право перехватывать содержание чатов в мессенджерах.

Федеральному ведомству по охране конституции Германии (BfV) необходимо предоставить полномочия по перехвату зашифрованного содержимого чатов и голосовых сообщений в мессенджерах.

С соответствующей инициативой МВД Германии выступило во вторник, 26 марта, пишет DW.

Министерство объясняет необходимость изменения законодательства тем, что радикальные исламисты и правые экстремисты используют мессенджеры при подготовке преступлений.

Кроме того, МВД ФРГ предлагает наделить сотрудников BfV правом на проведение "онлайн-обысков", что означает скрытый доступ к персональным компьютерам, смартфонам и другим аналогичным устройствам с возможностью считывания их данных. Однако подобные действия возможны только при наличии подозрений в подготовке тяжких преступлений, подчеркнули в министерстве.

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Еще одно предлагаемое новшество - возможность для спецслужб в будущем сохранять данные несовершеннолетних. Сейчас немецкое законодательство позволяет подобную практику только в отношении подростков, достигших 14 лет.

По информации МВД Германии, в зоне боевых действий в Сирии и Ираке до сих пор могут находиться сотни несовершеннолетних из ФРГ, которые либо выехали в этот регион вместе с родителями - сторонниками радикальных взглядов, или родились там.

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Германия, Кибербезопасность, МВД ФРГ, BfV.
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