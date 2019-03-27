Люксембург оградится стеной от африканской чумы

Новости мира: Недуг, который может проникнуть в Люксембург из-за соседства с Бельгией, попытаются остановить с помощью стены.

И хоть пока случаев заражения африканской чумой в Люксембурге еще не зафиксировано, чиновники страны решили предупредить эпидемию. Почему стену высотой восемь метров решено было возвести именно на границе с Бельгией, объясняется наличием кабанов у соседей. Это может спровоцировать распространение болезни среди поголовья свиней на местных производствах.

И последствия эпидемии АЧС катастрофические, уверяют власти государства. А все из-за небольшого количества ферм, где выращивается чуть больше 90 тысяч свиней. Заражение этих животных ударит по отрасли и принесет серьезные убытки стране.

Следует напомнить, что и в Украине проблема противостояния африканской чумы стоит ребром. Из-за недоработки политики защиты поголовья рынок сельхоз продукции терпит убытки. Собственное мясо растет в цене, а импорт заполняет прилавки и привлекает выгодностью предложения.