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Депутаты ЕС согласились отменить перевод стрелок часов после 2021 года

Депутаты ЕС согласились отменить перевод стрелок часов после 2021 года
17:50 Вт, 26 Март 2019 Телеграф УНИАН

Новости мира: Европарламент поддержал резолюцию о прекращении перевода стрелок часов после 2021 года.

Депутаты Европейского парламента проголосовали за прекращение перевода стрелок часов после 2021 года.

Как сообщается на сайте Европарламента, соответствующую резолюцию поддержали 410 депутатов, 192 выступили против и 51 воздержались.

В частности, 2021 год может быть последним годом, когда будут проводиться стрелки часов.

Евродепутаты поддержали предложение Еврокомиссии о прекращении сезонного перевода часов, но проголосовали за отсрочку даты выполнения этого решения с 2019 на 2021 год.

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Предполагается, что те страны ЕС, которые будут сохранять переход на летнее время, должны в последний раз переводить стрелки часов в последнее воскресенье марта 2021 года. То же самое касается перехода на зимнее время - последний раз это можно будет сделать в последнее воскресенье октября 2021 года.

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В то же время, в Европарламенте хотят, чтобы страны-члены ЕС и Еврокомиссия координировали свои решения, чтобы применение летнего или зимнего времени в определенных странах не оказало негативного воздействия на внутренний рынок.

В тексте резолюции сказано, что, если Еврокомиссия определит, что предполагаемое сохранение изменения времени в определенных странах в ближайшие два года в значительной степени может затруднить надлежащее функционирование внутреннего рынка, она сможет подать предложение о переносе даты применения директивы об отмене перевода стрелок часов в срок, который не будет превышать 12 месяцев.

Эта резолюция станет отражением позиции Европарламента для ведения переговоров с министрами ЕС относительно окончательной формулировки норм.

Напомним, переход на зимнее и летнее время в Украине происходит согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

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ЕС, Европарламент, Перевод часов, Евродепутаты, Летнее время.
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