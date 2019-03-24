Украина через неделю перейдет на летнее время: когда и как переводить часы

Новости Украины: В последнее воскресенье марта, 31 марта, Украина перейдет на летнее время, нужно будет перевести стрелки часов в 3:00 на 1:00 вперед.

Украина в последнее воскресенье марта переходит на летнее время. В этом году это состоится в ночь с 30 на 31 марта. В 3 часа утра стрелки часов необходимо перевести на час вперед. То есть, спать украинцы будут на час меньше.

Как сообщалось, порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад.

Некоторые люди болезненно реагируют на изменения во времени. Такие люди могут чувствовать депрессию, раздражительность, утомляемость и снижение работоспособности.

Специалисты дали рекомендации, как пережить переход на летнее время:

• постарайтесь максимально сократить количество стрессовых ситуаций в своей жизни в этот период;

• избегайте физических и эмоциональных нагрузок;

• устройте разгрузку для организма — без жирного, сладкого и алкоголя;

• ешьте побольше овощей и фруктов;

• за неделю до перевода часов ежедневно ложитесь спать на 15 минут раньше, чем обычно, это поможет адаптироваться;

• проводите много времени на свежем воздухе — хотя бы получасовую прогулку в день;

• минимум за час до сна откажитесь от использования гаджетов;

• избегайте дневного сна;

• не пейте кофе во второй половине дня.

Это необходимо для того, чтобы приблизить административное время к солнечному. В Польше хотят вместе с Украиной и остальной Европой перейти на летнее время 31 марта 2019 года и больше не трогать часы. 95% граждан страны поддержали именно такое предложение. И хотя над отказом от смены часовых поясов подумывают и остальные страны ЕС, зачастую окончательное решение упирается в вопрос, в каком именно времени остаться стране. По этой причине европейские власти были вынуждены перенести запланированный на 2019-й отказ от перевода стрелок на 2021 год.

В Украине также неоднократно поднимался вопрос о целесообразности постоянных прыжков во времени. А в минувшем году в Раде был зарегистрирован еще один проект постановления, который предлагает установить в Украине навсегда время второго часового пояса. То есть нынешнее, зимнее положение стрелок.