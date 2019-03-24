Великий пост 2019: правила соблюдения и экскурс в историю

Новости Украины: Великий пост - самый строгий и главный пост, в период которого следует уделять время духовному развитию.

Великий пост составляет 48 дней в общем. Он начинается из Четыредесятницы - первых 40-ка дней, а заканчивается Страстной седьмицой.

Желающие соблюдать пост должны знать общие рекомендации и список запрещенных продуктов. В течение сорока дней христиане должны отказываться от развлечений и удовольствий, посвящая время самопознанию и молитвам.

Правила соблюдения

Перед началом поста стоит обязательно причаститься и исповедаться.

Каждое воскресенье идите на службу в церковь и молитесь ежедневно.

Во время поста придерживайтесь полного отказа от пищи животного происхождения и мяса.

Не конфликтуйте и не ссорьтесь с коллегами, друзьями и близкими.

Не держите ни на кого злобу и не думайте о плохом.

Нужно сдерживать себя в телесных утехах.

Во время поста надо помогать людям.

Стоит обязательно ограничить свои вредные привычки.

Избавьтесь от зависти.

Будьте честными с собой и окружающими людьми.

История Великого поста

История Великого поста таит в себе множество загадок. Мы называем его Святой Четыредесятницей, но на самом деле он продолжается 7 недель или 48 дней, если не считать саму Пасху.

До III века в разных христианских Церквах верующие готовились встречать день святой Пасхи по-разному. Христианский апологет Тертуллиан и святой Ириней Лионский во II веке говорят о практике 40 часового поста (от вечера Страстной Пятницы до окончания пасхальной литургии), во время которого христиане вообще не принимали пищу. Пост от Великой Пятницы до Пасхи был чем-то похожим на сорокадневный пост Спасителя.

В середине III века в некоторых поместных Церквах появляется шестидневный пост, как воспоминание о событиях Страстной недели. При этом часть христиан считала такой подвиг чрезмерным, и продолжала поститься около сорока часов. Во второй половине III века александрийский епископ Дионисий Великий, отвечая на вопрос, когда нужно завершать Великий Пост, вечером в Великую субботу или утром на Пасху после пения петуха, говорит о разных практиках воздержания: "И шесть дней поста соблюдаются не всеми равно и одинаково; ибо одни проводят все дни без пищи, а иные ни одного; тем, которые весьма ослабели от продолжительного поста и почти погибают от изнеможенея, простительно более раннее вкушение пищи; но если иные четыре предшествующие дня поста … вообще не постились и даже роскошничали и потом, когда наступают последние два дня, их, т. е. пятницу и субботу, непрерывно постятся и думают, что делают нечто великое и славное".

В начале V века все Поместные Церкви приходят к идее сорокадневного Великого поста, как десятины года, и с этого момента продолжительность Святой Четыредесятницы в разных Церквах колеблется от 6 до 8 недель. Проблема заключалась в том, как считать субботы и воскресенья, во время которых пост отменяется.

Уже в IV -V веке Церковь считала Великий пост обязательным для всех христиан. В правилах Вселенских соборов и в текстах святых отцов мы можем найти упоминание о том, что христианин, не соблюдавший Великий Пост, на некоторое время мог отлучаться от Церкви. В одной из проповедей святителя Иоанна Златоуста говориться о том, что к IV веку Святая Четыредесятница изменяла привычный уклад жизни Константинополя: "Нигде нет сегодня ни шума, ни крика, ни разрезыванья мяс, ни беганья поваров; все это прекратилось, и наш город теперь походит на честную, скромную и целомудренную жену".

Сорокадневная продолжительность Великого поста, принятая всей Церковью, - это подражание посту Спасителя в пустыне, и посту пророка Моисея, а также стандартное время поста для тех, кто хотел принять крещение. В древней Церкви крестили на Пасху, и оглашенные готовились к этому событию 40 дней, молясь в храме, обучаясь основам веры и соблюдая пост. Остальные же христиане старались причаститься во время Святой Четыредесятницы.