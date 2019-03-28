Премьер Чехии: Председательство в ЕС - это пустая трата денег

Новости мира: Андрей Бабиш считает, председательство в ЕС пустой тратой денег.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что председательство страны в Совете ЕС - это пустая трата денег и всего лишь "болтовня с бутербродами". Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Deník N.

Бабиш сообщил министрам Кабинета министров в понедельник, что полугодие председательства страны в Совете ЕС во второй половине 2022 года будет стоить много денег и не принесет никаких выгод. Позже Бабиш уточнил, что он не предлагал отказаться от председательства и сказал, что только жаловался на стоимость. Он добавил, что Чешская Республика будет принимать председательство, как запланировано.

Последний раз чехи председательствовали в 2009 году, и это стоило примерно 135 млн евро. Сейчас в Совете ЕС председательствует Румыния. Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер ставил под сомнение готовность Румынии к председательству в ЕС на фоне глубоких политических разногласий внутри страны и спорной судебной реформы.