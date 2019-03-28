Правительство Польши представит учителям новые предложения по зарплатам

Новости мира: В понедельник, 1 апреля, вице-премьер Польши Беата Шидло проведет очередной раунд переговоров с профсоюзами учителей по поводу повышения зарплат учителям.

Правительство Польши в понедельник, 1 апреля 2019 года представит во время очередного раунда переговоров с профсоюзами учителей предложения по повышению зарплат педагогам.

Ожидается, что вице-премьер Польши Беата Шидло сообщила, что во время запланированного на 1 апреля очередного раунда переговоров с профсоюзами учителей, правительство представит дополнительные предложения по повышению зарплат учителям.

Шидло в интервью Радио Польша выразила уверенность, что учителя не станут ради достижения своих целей использовать детей и что соглашение будет достигнуто. По ее словам, правительство постепенно повышает зарплаты учителям в соответствии с возможностями госбюджета.

На прошлых переговорах, которые прошли в Варшаве в понедельник, 25 марта, Профсоюз польских учителей выдвинул требование повысить базовую плату педагогов, на основе которой устанавливается средняя зарплата учителей до 1000 злотых (230 евро). В свою очередь, Форум профсоюзов требует увеличения на 1000 злотых основного вознаграждения учителей на всех этапах их служебного продвижения.

Известно, что краевое отделение образования и воспитания профсоюза "Солидарность" сначала требовало повышения платы на 15%, а в последствии они стали требовать, чтобы с января 2019-го зарплата учителей выросла не менее чем на 650 злотых (150 евро) и еще на 15% с января 2020 года.