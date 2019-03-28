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Евросоюз запретил одноразовый пластик

Евросоюз запретил одноразовый пластик
11:50 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира: Европарламент в среду, 27 марта, одобрил законопроект, направленный на сокращение мусора из пластика.

Европейский парламент принял новый закон, запрещающий использование одноразовых пластиковых изделий.

Решение поддержали 560 евродепутатов, 35 были против и 28 воздержались.

К 2021 году в ЕС будут запрещены следующие изделия: пластиковые столовые приборы одноразового использования (вилки, ножи, ложки и палочки для еды), одноразовые пластиковые тарелки, пластиковые соломинки для напитков, ватные палочки, пищевые контейнеры и чашки из пенополистирола.К 2029 году страны-члены ЕС будут обязаны собирать 90% пластиковых бутылок для вторичной переработки, и они будут изготавливаться с использованием 25% вторичных материалов в 2025 году и 30% – в 2030 году.

Соглашение также усиливает применение принципа "загрязнитель платит", в частности в отношении табака, путем введения расширенной ответственности для производителей.

Этот новый режим будет также применяться к рыболовным снастям, чтобы гарантировать, что производители, а не рыбаки несут расходы за сбор сетей, потерянных в море.

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По данным Еврокомиссии, запрещенные новыми правилами одноразовые изделия составляют 70% отходов, попадающих в мировой океан, представляя угрозу для дикой природы и рыбных ресурсов.

Франция в 2016 году запретила продажу одноразовых пластиковых пакетов и анонсировала запрет одноразовой пластиковой посуды с 2020 года. В прошлом году Франция надумала ввести в 2019 году штрафную систему, которая увеличит стоимость потребительских товаров с упаковкой из неподлежащего переработке пластика.

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Европарламент, Евросоюз, Пластик, Одноразовая посуда.
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