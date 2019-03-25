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Супрун обращает внимание украинцев на угрозу распространения микропластика

Супрун обращает внимание украинцев на угрозу распространения микропластика
23:45 Пн, 25 Март 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины: Супрун призвала украинцев отказываться от пластика.

Проблема использования пластика приобрела глобальный масштаб, и каждый должен сделать вклад в ее решение и меньше использовать пластик.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

"Сегодня человечество производит около 300 миллионов тонн пластика ежегодно, половина из которых - для одноразового использования. А свыше 8 тонн пластика попадает в океан. Проблема приобрела глобальный масштаб. Поэтому роль каждого важна: меньше используйте пластик, покупайте воду в стаканах или берите бутылку воды с собой, чтобы не покупать в магазине. По возможности сортируйте пластик и отдавайте его на переработку", - призвала она.

Супрун подчеркнула, что пластик находят повсюду, даже на дне самой глубокой впадины в мире. Его частицы меньше 5 мм имеются в арктических ледниках, морях, реках и океанах, почве, соли, меде и даже в воздухе. Пластиком загрязнена и вода как в кране, так и в бутылках. В одном из исследований более 80% образцов воды, которые взяли в разных частях мира, были загрязнены микропластиком.

Особую роль в распространении микропластика, отметила она, играют морские обитатели. По данным ООН, он имеется в организмах 220 их видов.

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"Микропластик настолько распространен, что встраивается в нашу пищевую цепочку. Некоторые организмы, к примеру, планктон, могут поглощать пластик, дальше их едят крупные животные и, наконец, микропластик попадает к нашему столу. Несмотря на то, что примерно 90% микропластику выводится из человеческого организма, этого может быть достаточно, чтобы вызвать локальные воспаления, влиять на микробиом пищеварительной системы, высвобождать токсины", - предостерегла и.о.министра, добавив, что исследования в отношении более серьезных последствий потребления микропластика еще продолжаются.

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Пластик, Ульяна Супрун, Загрязнение окружающей среды, Микропластик.
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