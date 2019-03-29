Скачать
Пятница, 29.03.2019
Президентом подписан закон о денежном вознаграждении героям Украины
Президентом подписан закон о денежном вознаграждении героям Украины
"Муниципальная стража" будет охранять правопорядок на выборах
"Муниципальная стража" будет охранять правопорядок на выборах
Шевчук: Луческу не позволял расслабляться футболистам
Шевчук: Луческу не позволял расслабляться футболистам
Ученые изучили возможность роботов с ИИ размножаться
Ученые изучили возможность роботов с ИИ размножаться

ЕС упростят гражданам доступ к радио и телепрограммам

ЕС упростят гражданам доступ к радио и телепрограммам
01:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: ЕС ввели новые правила, которые упростят гражданам доступ к радио и телепрограммам.

Европарламент принял пакет нового законодательства, которое регулирует порядок трансграничной трансляции телевизионных и радиопрограмм в рамках ЕС, и предусматривает при этом соблюдение авторских и интеллектуальных прав. Соответствующее сообщение размещено на сайте Европейской Комиссии.

"После сегодняшнего решения Европарламента, которым одобрена Директива относительно телевизионных и радиопрограмм, мы завершаем модернизацию законодательства по соблюдению авторских прав, которая была начата еще в 2015 году, и, таким образом, еще на шаг приблизились к вполне функциональному Единому цифровому рынку", - отмечается в заявлении Еврокомиссии. Новые правила упростят доступ граждан ЕС к телевизионным и радиопрограммам и будут способствовать культурному разнообразию. Они помогут европейским вещателям охватить более широкую аудиторию в разных странах ЕС и при этом защищают авторское право людей и компаний, которые создают такой контент.

В ЕС призвали Россию прекратить оказывать давление на крымских татар

По данным Еврокомиссии, новые правила касаются примерно 41 процента европейцев, которые смотрят телевидение он-лайн, для представителей национальных меньшинств, языки которых не имеют широкого распространения, а также для европейцев, постоянно проживающих за пределами своих стран - таких в Евросоюзе на сегодняшний день около 20 миллионов. Текст новой Директивы относительно телевидения и радиовещания после принятия Европарламентом должен пройти формальное утверждение Советом ЕС. После того, как документ будет обнародован в Официальном журнале ЕС, страны-члены будут иметь 24 месяца, чтобы адаптировать национальное законодательство к положениям Директивы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Телевидение, Правила, Телевизор, Радио, Упростили.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Долгожданный момент: все детали появления будущего члена королевской семьи
02 Леонардо Ди Каприо выставил в своем Instagram фото украинского фотографа
03 Аваков развеял мифы о возможностях радикалов повлиять на выборы
04 Отмена статьи за незаконное обогащение: САП закрыла 65 дел
05 Корабли НАТО зашли через Босфор в Черное море
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Тимошенко: Майданов и восстаний после выборов не будет
Тимошенко: Майданов и восстаний после выборов не будет
В Донецкой области насчитывается 785 бомбоубежищ
В Донецкой области насчитывается 785 бомбоубежищ
Названы условия для новых выборов в Венесуэле
Названы условия для новых выборов в Венесуэле
Биологи рассказали, как животные выбирают позу для отдыха (Фото)
Биологи рассказали, как животные выбирают позу для отдыха (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь