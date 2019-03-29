ЕС упростят гражданам доступ к радио и телепрограммам

Новости мира: ЕС ввели новые правила, которые упростят гражданам доступ к радио и телепрограммам.

Европарламент принял пакет нового законодательства, которое регулирует порядок трансграничной трансляции телевизионных и радиопрограмм в рамках ЕС, и предусматривает при этом соблюдение авторских и интеллектуальных прав. Соответствующее сообщение размещено на сайте Европейской Комиссии.

"После сегодняшнего решения Европарламента, которым одобрена Директива относительно телевизионных и радиопрограмм, мы завершаем модернизацию законодательства по соблюдению авторских прав, которая была начата еще в 2015 году, и, таким образом, еще на шаг приблизились к вполне функциональному Единому цифровому рынку", - отмечается в заявлении Еврокомиссии. Новые правила упростят доступ граждан ЕС к телевизионным и радиопрограммам и будут способствовать культурному разнообразию. Они помогут европейским вещателям охватить более широкую аудиторию в разных странах ЕС и при этом защищают авторское право людей и компаний, которые создают такой контент.

По данным Еврокомиссии, новые правила касаются примерно 41 процента европейцев, которые смотрят телевидение он-лайн, для представителей национальных меньшинств, языки которых не имеют широкого распространения, а также для европейцев, постоянно проживающих за пределами своих стран - таких в Евросоюзе на сегодняшний день около 20 миллионов. Текст новой Директивы относительно телевидения и радиовещания после принятия Европарламентом должен пройти формальное утверждение Советом ЕС. После того, как документ будет обнародован в Официальном журнале ЕС, страны-члены будут иметь 24 месяца, чтобы адаптировать национальное законодательство к положениям Директивы.