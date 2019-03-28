В ЕС призвали Россию прекратить оказывать давление на крымских татар

Новости Украины: В Евросоюзе призывают РФ прекратить давление на крымских татар в оккупированном Крыму.

В Европейском Союзе призывают Российскую Федерацию прекратить оказывать давление на крымских татар во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает в Twitter Постоянное представительство ЕС при ОБСЕ, с соответствующим заявлением сегодня выступил представитель ЕС в Вене на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"ЕС обеспокоен сообщениями об обысках домов в незаконно аннексированном Крыму с последующими задержаниями. С момента незаконной аннексии Россией ситуация с правами человека в Крыму существенно ухудшилась. Мы ожидаем, что Россия прекратит давление на крымских татар. Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 27 марта в оккупированном Крыму проводились обыски по меньшей мере в 25 домах крымских татар. Оккупанты задержали 20 человек, задержанных вывезли в ФСБ в оккупированном Симферополе.

В пресс-службе ФСБ РФ заявили, что обыски проводились по месту жительства якобы сторонников запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Против задержанных возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации).

Сегодня, 28 марта, стало известно, что в Ростове-на-Дону задержали еще трех крымских татар, в домах которых вчера проводили обыски.

Подконтрольный Кремлю так называемый "суд" рассматривает ходатайство о мерах фигурантам второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", уже принято решение об арестах 10 задержанных крымских татар.