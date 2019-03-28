В ГПСУ рассказали, чего не стоит делать избирателям из Крыма в день голосования

Новости Украины: ГПСУ советует избирателям из Крыма не сообщать цель поездки при пересечении админчерты.

Жителям временно оккупированного Крыма, ехать на подконтрольную территорию Украины для голосования на выборах, не стоит сообщать о цели своей поездки на админчерте. Об этом в комментарии УНН рассказал помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Если преграды будут, то только со стороны государства-оккупанта. Предоставлять им (российским пограничникам - ред.) какие-то документы, подтверждающие желание голосовать, - это практически акт самоубийства. Поэтому, конечно, в этом случае, рекомендация не сообщать цель своей поездки или сообщать другую цель", - сказал Слободян на вопрос о возможных рисках препятствования жителям оккупированного Крыма принять участие в голосовании на выборах.

На вопрос, существуют ли риски, что оккупационная власть будет создавать искусственные очереди и задерживать граждан на админчерте с Крымом, Олег Слободян ответил: "Вполне возможно".

Напомним, в Крыму место голосования изменили около 5 000 человек.