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Опрос: Подавляющее большинство украинцев намерены прийти на выборы

Опрос: Подавляющее большинство украинцев намерены прийти на выборы
14:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: На президентские выборы намерены прийти 85% украинцев.

Подавляющее большинство украинцев - 85% намерены принять участие в выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 20 по 26 марта. Результаты этого исследования представлены на пресс-конференции в Укринформе.

"Подавляющее большинство граждан (85%) намерены принять участие в выборах Президента Украины: 62% в этом уверены и еще 23% примут участие "скорее всего", - сообщили авторы опроса.

Самая низкая готовность участвовать в голосовании оказалась у молодежи до 30 лет (уверены в своем участии в выборах 49% и примут участие "скорее всего" - 25%), а наибольшая готовность - среди граждан старше 60 лет (соответственно 67 % и 22%). Среди регионов наивысшую готовность принять участие в выборах выразили респонденты на западе, ниже - на востоке страны.

В то же время за неделю до выборов значительная часть респондентов - 24% (среди тех, кто намерен пойти и проголосовать) заявляют, что пока не определилась с кандидатом.

Кому больше всего доверяют украинцы, а кому совсем не верят

Всего было опрошено 1600 респондентов во всех областях Украины, кроме Автономной Республики Крым и оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность не превышает 3,7% для показателей близких к 50%; 3,2% - для показателей близких к 25%; 2,2% - для показателей близких к 10%; 1,7% - для показателей близких к 5% . Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

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Опрос, Выборы 2019, Явка на выборах.
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