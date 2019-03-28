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Кому больше всего доверяют украинцы, а кому совсем не верят

Кому больше всего доверяют украинцы, а кому совсем не верят
08:46 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Больше всего украинцы доверяют волонтерским организациям и церкви, а не доверяют – Верховной Раде и госчиновникам.

Согласно исследованию Центра Разумкова, граждане Украины больше всего доверяют волонтерам, церкви и армии.

Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

"Чаще всего граждане Украины выражают доверие волонтерским организациям (им доверяют 68% опрошенных), церкви (61%), Вооруженным Силам Украины (61%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (57%), добровольческим батальонам (56%). К институтам, доверие к которым высказываются чаще, чем недоверие, относятся также Государственная пограничная служба (ей доверяют 52% опрошенных, не доверяют - 33%), Национальная гвардия Украины (соответственно 49% и 35%), СМИ Украины (соответственно 47% и 41%), общественные организации (соответственно 46% и 39%)", - говорится в сообщении.

 Одновременно отмечается, что недоверие чаще всего высказывается Верховной Раде (82% ей не доверяют), государственному аппарату (чиновникам) (81%), СМИ России (79%), политическим партиям (76%), судебной системе (75%), правительству Украины (74%), коммерческим банкам (72%), прокуратуре (71%), Президенту Украины (69%), САП (69%), НАБУ (68%), НАЗК (68%), Верховному Суду (67%), местным судам (67%), Антикоррупционному суду (66%), Конституционному Суду (65%), НБУ (63%).

В состав ПЦУ перешло ровно 500 приходов

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 21 по 26 марта 2019 года. Было опрошено 2017 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, репрезентирующей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Верховная Рада, Волонтеры, Армия, Церковь, Опрос.
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