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В состав ПЦУ перешло ровно 500 приходов

В состав ПЦУ перешло ровно 500 приходов
07:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Украине уже 500 приходов Московского патриархата перешли в подчинение единой поместной церкви.

500 приходских храмов Украинской православной церкви (Московского патриархата) перешли в новосозданную Православную церковь Украины по состоянию на 27 марта, сообщается на сайте Религиозно-информационной службы Украины. Кроме того, из УПЦ (МП) в ПЦУ перешли 2 кафедральных собора (Спасо-Преображенские соборы в Киеве и Виннице).

Из 500 перешедших приходских храмов 116 – в Волынской области, 77 – в Винницкой, 61 – в Хмельницкой, 48 - в Ровенской области, 47 – в Житомирской, 23 – в Тернопольской, по 19 - во Львовской, Черкасской и в Черновицкой областях, 14 – в Киевской, 13 – в Черниговской, по 7 – в Закарпатской и Одесской областях, 6 – в Харьковской, по 5 – в Ивано-Франковской и Полтавской областях, 4 – в Николаевской, 3 – в Днепропетровской, по 2 – в Киеве, Кировоградской и Сумской областях, 1 – в Запорожской области.

Как сообщалось, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины, возглавил ее митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (Думенко). 5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии ПЦУ, 6 января вручил документ митрополиту Епифанию.

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По подсчетам УПЦ (МП), в конце 2012 года в ее составе пребывало 11 тыс 393 прихода.

По состоянию на 4 февраля РИСУ сообщала о переходе из УПЦ (МП) в ПЦУ 202 приходских храмов и 2 кафедральных соборов. При этом в УПЦ (МП) 21 февраля сообщили, что в ПЦУ после получения ею автокефалии перешли лишь 36 общин из 12 тысяч, а еще вокруг 250 продолжается конфликт в связи со сменой ими конфессиональной принадлежности.

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УПЦ МП, Церковь, ПЦУ, Приході.
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