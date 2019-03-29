Власти Румынии назначили референдум из-за изменений судебного законодательства

Новости мира: Клаус Йоханнис объявил о референдуме, в попытках помешать изменению судебного законодательства.

Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг объявил о назначении референдума на 26 мая, пытаясь помешать решению правящих социал-демократов (СДП) изменить законодательство в сфере судопроизводства с помощью чрезвычайного указа. Об этом сообщает Reuters.

Указ, в частности, не позволяет генеральному прокурору страны отказаться от расследования против бывшего руководителя национального антикоррупционного агентства Лауры Ковеши, которая сейчас претендует на должность прокурора ЕС.

Президент Румынии заявил, что этот шаг ослабит независимость прокуроров и усилит политический контроль над судебной системой. Указ стал последним в серии законодательных и кадровых изменений, которые правящие социал-демократы сделали в последние два года. По мнению Европейской комиссии, Госдепартамента США и тысяч румынских магистратов, эти изменения угрожают независимости судебной власти и верховенству закона.

"СДП продолжает атаку на правосудие с момента прихода к власти", - сказал центрист Йоханниса.