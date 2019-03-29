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Власти Румынии назначили референдум из-за изменений судебного законодательства

Власти Румынии назначили референдум из-за изменений судебного законодательства
01:45 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Facebook

Новости мира: Клаус Йоханнис объявил о референдуме, в попытках помешать изменению судебного законодательства.

Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг объявил о назначении референдума на 26 мая, пытаясь помешать решению правящих социал-демократов (СДП) изменить законодательство в сфере судопроизводства с помощью чрезвычайного указа. Об этом сообщает Reuters.

Указ, в частности, не позволяет генеральному прокурору страны отказаться от расследования против бывшего руководителя национального антикоррупционного агентства Лауры Ковеши, которая сейчас претендует на должность прокурора ЕС.

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Президент Румынии заявил, что этот шаг ослабит независимость прокуроров и усилит политический контроль над судебной системой. Указ стал последним в серии законодательных и кадровых изменений, которые правящие социал-демократы сделали в последние два года. По мнению Европейской комиссии, Госдепартамента США и тысяч румынских магистратов, эти изменения угрожают независимости судебной власти и верховенству закона.

"СДП продолжает атаку на правосудие с момента прихода к власти", - сказал центрист Йоханниса.

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Румыния, Суд, Референдум, Клаус Йоханнис.
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