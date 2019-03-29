Экс-прокурора Румынии отправили под юридический надзор

Новости мира: Кандидата в Европрокуроры Лауру Ковеси в Румынии отправили под юридический надзор.

Бывшего главного прокурора румынского Управления по борьбе с коррупцией, кандидата на пост руководителя Европейской прокуратуры Лауру Кодруцу Ковеси отправили под юридический надзор. Такое решение приняли в Управлении по допросу прокуроров, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Принятая по отношению ко мне мера – это способ заставить меня молчать", - заявила Ковеси после допроса, который длился более 6 часов.

Лаура Ковеси обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Румынии: получение взятки в особо крупных размерах во время ее работы в должности Генерального прокурора и создание организованной преступной группировки (в то время, когда она занимала пост главного прокурора антикоррупционного управления). Ковеси запрещено покидать территорию Румынии.

Лаура Ковеси возглавляла Генеральную прокуратуру Румынии, после чего была назначена главным прокурором Управления по борьбе с коррупцией. В середине 2018 года она была уволена с этой должности и трудоустроилась в одном из подразделений Генеральной прокуратуры. Является кандидатом на пост главного европейского прокурора.