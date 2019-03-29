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Кандидатке в топ-прокуроры ЕС запретили выезжать из Румынии и общаться с прессой

Кандидатке в топ-прокуроры ЕС запретили выезжать из Румынии и общаться с прессой
14:18 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Румынской кандидатке в топ-прокуроры ЕС запретили выезд из страны.

Лауру Ковеши, одну из претендентов на должность главного прокурора Европы, поместили под "судебный контроль" со стороны специального органа, который расследует дела судей и прокуроров, что означает, что ей запрещено покидать страну.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Ковеши также запретили общаться с прессой.

В четверг ее допрашивали в течение почти семи часов, но она отрицает любые правонарушения и говорит, что расследование имеет целью лишь предотвратить ее назначение на должность главного европейского прокурора, которое пытается заблокировать румынское правительство. Европарламент выбрал ее в качестве кандидата, но переговоры с Советом ЕС зашли в тупик в среду.

В прошлом году правительство уже добилось увольнения Ковеши с должности главы антикоррупционного управления. Румыния сейчас председательствует в Совете ЕС.

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Ковеши положительно оценивают в Брюсселе за ее усилия в борьбе с коррупцией, в том числе против действующей румынской власти.

Правительство Румынии под руководством социал-демократов пытается ослабить борьбу с коррупцией с момента победы на выборах в декабре 2016 года, обвиняя антикоррупционных прокуроров в том, что они злоупотребляют своей властью.

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Румыния, ЕС, Лаура Ковеши.
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