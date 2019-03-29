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Первая в Европе страна запустила 5G для коммерческого использования

Первая в Европе страна запустила 5G для коммерческого использования
15:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: Австрия первой в Европе запустила коммерческую связь 5G.

Австрийская компания T-Mobile, дочернее предприятие германского концерна Deutsche Telekom, первой в Европе запустила коммерческое использование связи пятого поколения 5G.

Эксклюзивными пользователями нового формата связи стали 200 абонентов компании преимущественно в сельской местности Австрии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей мобильного оператора.

"T-Mobile стала первой компанией в сфере телекоммуникаций в Европе, которая начала коммерческое использование сети 5G", - отметил директор оператора связи Андреас Бирвирт.

Всего связь пятого поколения в настоящее время охватила 17 общин в сельской местности, и пользователи получили возможность работать в интернете со скоростью более 100 Мб/с. Первые 200 сверхмощных маршрутизаторов решили распределить между действующими клиентами концерна.

На основе промежуточных результатов работы эксперты оператора в дальнейшем собираются рассчитать стоимость услуг за связь 5G. По плану австрийских властей, всех пользователей интернета в Австрии планируется охватить связью 5G к 2025 году.

В начале марта Австрия разыграла на аукционе первые частоты пятого поколения мобильной связи 5G, став пионером по внедрению нового стандарта телекоммуникаций в Европе. В австрийской Службе по регулированию радиовещания и телекоммуникаций сообщали, что покупателями частот стали крупнейшие мобильные операторы Австрии: A1 Telekom Austria, T-Mobile и Drei, а также четыре региональные интернет-компании.

Продажа частот 5G принесла австрийскому регулятору €188 млн.

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Сеть пятого поколения характерна главным образом тем, что позволяет увеличить скорость доступа в интернет почти в 10 раз и поддерживает интернет вещей. С помощью нового стандарта миллиарды устройств смогут получить возможность так называемого коллективного общения, то есть 5G объединит в одну сеть самоуправляемые машины, устройства сферы жилищно-коммунального хозяйства и другие гаджеты. Стандарт 4G для таких решений уже не подходит.

5G - новое поколение мобильной связи, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Ожидается, что масштабная коммерческая эксплуатация 5G начнется после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в тестовых зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении 4K (Ultra HD).

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Австрия, T-Mobile, Deutsche Telekom, 5G.
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