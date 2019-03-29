Гуайдо запретили следующие 15 лет занимать госдолжности в Венесуэле

Новости мира: Глава Генерального контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо заявил, что Хуан Гуайдо запретили в течение 15 лет занимать государственные должности.

Глава Генерального контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо в четверг, 28 марта, снял Хуана Гуайдо с поста руководителя парламента. По словам чиновника, являющегося лояльным диктатору Мадуро, Гуайдо запрещено в течение 15 лет занимать государственные должности.

По словам Амосо, Гуайдо "взял на себя государственные обязанности, которые ему не предназначались, и, действуя совместно с иностранными правительствами, нанес ущерб венесуэльскому народу". Также, по его словам, соперник Мадуро вовлечен в коррупционную деятельность.

Гуайдо в свою очередь выразил сомнение в легитимности позиции, которую занимает Элвис Аморосо. Он считает, что Нацассамблея - единственная инстанция, которая вправе назначать кандидатов на пост главы Генерального контрольного управления. По мнению Гуайдо, декрет, изданный главным аудитором страны, не имеет законной силы. Он пообещал продолжить борьбу против главы Венесуэлы Николаса Мадуро "на улицах" страны.

Напомним, Европарламент принял резолюцию в поддержку мирного решения кризиса в Венесуэле путем организации свободных, прозрачных и заслуживающих доверия президентских выборов. Евродепутаты подтвердили свое признание Хуана Гуайдо "как законного исполняющего обязанности президента Венесуэлы и выразили полную поддержку его "дорожной карты", которая направлена на прекращение незаконных претензий (режима) на власть, учреждение переходного национального правительства и организацию досрочных выборов".