Вопрос Brexit: Меркель отправится в Ирландию

Новости мира: В ходе переговоров в Дублине будут обсуждены вопросы, связанные с европейской повесткой и в особенности последние события вокруг выхода Великобритании из ЕС.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на следующей неделе совершит поездку в Ирландию, где обсудит Brexit и другие проблемы Европы.

Визит анонсировала в пятницу представитель федерального правительства Ульрике Деммер, сообщает корреспондент Укринформа.

"Канцлер Ангела Меркель в следующий четверг, 4 апреля, совершит короткий визит в Ирландию", - сообщила Деммер.

По ее словам, канцлер, которую пригласил премьер-министр Лео Варадкар, хочет "составить представление о текущей ситуации на месте".

Как сообщалось, ранее Берлин не раз высказывал поддержку Ирландии в ходе намечающегося Brexit, подчеркивая, что интересы этой страны должны быть соблюдены.

В пятницу члены Палаты общин британского парламента в третий раз не поддержали соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Против высказались 344 парламентария, за - 286 законодателей, что означает сокрушительное поражение премьера Терезы Мэй.