Двадцать тысяч школьников вышли на климатический протест в Берлине

Новости мира: В Берлине - многотысячные митинги школьников против изменения климата.

Более 20 тысяч человек, в основном школьников, вышли в Берлине на демонстрацию в защиту климата, пройдя от Министерства экономики и энергетики до Бранденбургских ворот.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Лозунг акции, уже не первой подобной в Германии, - "Пятницы за будущее". Школьники разных возрастов пришли с самодельными плакатами. На них рисунки и призывы: от сохранения белых медведей, пчел и морских котиков до более глобальных, с призывами к политикам прекратить добычу каменного угля и в целом поменять политику борьбы с климатическими изменениями.

К детям присоединилось немало взрослых, включая как некоторых родителей и учителей, так и просто неравнодушных.

Мнения в обществе относительно "детских демонстраций" разделились, школьники выходят на акции в учебное время. Но все согласны, что недооценивать движение не стоит. Одной из первых поддержала подрастающее поколение канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявив: "Это очень хорошая инициатива. Я очень поддерживаю школьников, которые выходят на улицы и борются за защиту климата".

Массовость пятничной акции в Берлине связана, не в последнюю очередь, с приездом с немецкую столицу инициатора движения, 16-летней шведской активистки Греты Тунберг, которая выступила перед собравшимися на Парижской площади.

"Старшее поколение не смогло предотвратить климатическую катастрофу. Мы должны беспокоиться об этом. Мы должны выйти из зоны комфорта. Мы с вами разделяем одну цель: мы хотим будущего. Разве это так много? Пока мы не увидели ничего. Но это только начало!", - пообещала девочка, поблагодарив своих последователей на площади.

Сама Тунберг начала протестовать против недостаточных мер по защите климата летом 2018 года перед парламентом в Стокгольме. Мировое внимание она привлекла к себе своими выступлениями на политических конференциях. В рамках ее приезда в Германии ей будет вручен приз за защиту климата.

Организаторы пятничной акции в Берлине призвали своих сторонников выходить на улицы и в следующую пятницу.

Помимо Берлина демонстрации проходят и в других городах ФРГ, а также по Европе.

Первая подобная акция прошла в Берлине в середине декабря 2018 года.

В демонстрациях 15 марта в одной лишь Германии приняли участие более 300 тысяч человек и свыше 2 миллионов – по всему миру.