Партии Германии договорились об оружейном эмбарго против Саудовской Аравии

Новости мира: Германия продлила эмбарго на поставки оружия в Саудовскую Аравию.

Германия продлила на полгода запрет на экспорт оружия в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает информационное агентство Анадолу, передает УНН.

Как сообщил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт, правительство ФРГ продлило эмбарго на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию до 30 сентября 2019 года.

Сообщается, что между "Христианско-демократическим союзом" (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией (СДПГ) в правительстве Германии существовали разногласия по вопросу продления запрета на экспорт оружия Эр-Риаду: СДПГ требовала продлить срок действия запрета на экспорт оружия, в то время как ХДС/ХСС выступал за его ослабление.

Напомним, правительство Германии пять месяцев назад приостановило экспорт оружия в Саудовскую Аравию из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги.