Риск "жесткого" Brexit возрос: Макрон сделал заявление

Новости мира: Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление в связи с провалившимся голосованием палаты общин по Brexit.

Администрация французского президента Эммануэля Макрона заявила в пятницу, что риск выхода Британии из ЕС без всякого соглашения стремительно увеличился после того, как британский парламент в третий раз отклонил Brexit-соглашение.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Макрона.

"Риск неупорядоченного выхода Великобритании из Европейского Союза очень резко возрос вследствие уже третьего провала британским парламентом голосования за соответствующее соглашение. Франция хорошо подготовилась к такому сценарию", - говорится в сообщении.

В Елисейском дворце также отметили, что теперь Лондон должен искать альтернативный план дальнейших действий, чтобы избежать "жесткого" Brexit. Например, проведение новых выборов, второго референдума или разработка таможенного союза.

Как известно, в пятницу палата общин Великобритании в третий раз отклонила соглашение о выходе страны из Европейского Союза. Против проголосовали 344 депутата, за - 286. Поэтому президент Европейского Совета Дональд Туск запланировал на 10 апреля внеочередной саммит лидеров стран-членов ЕС - за 2 дня до возможного Brexit без соглашения.