Операция "София" в Средиземном море продлили

Новости мира: ЕС продлил военно-морскую операцию в Средиземном море.

Евросоюз продлил срок операции "София", направленной на установление контроля за миграционным движением и безопасностью в Средиземноморье, до 30 сентября 2019 года Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

"Совет ЕС сегодня продлил мандат операции "София"(EUNAVFOR MED Operation Sophia) до 30 сентября 2019 года. Командующий операции получил инструкции временно приостановить применение военно-морских компонентов на срок такого продления по оперативным обстоятельствам", - говорится в сообщении.

В то же время подчеркивается, что страны-члены ЕС продолжат работу над поиском приемлемого решения по разгрузке судов с беженцами во исполнение решений Европейского Совета от июня 2018 года. Как отмечается, мандат операции будет выполняться с использованием усиленных возможностей воздушного наблюдения, усиления поддержки сил береговой охраны и военно-морских сил Ливии в исполнении правоохранительных задач на море и побережье, а также путем продолжения тренировок.

При этом, главной задачей операции остается разрушение "бизнес модели" контрабандистов, которые доставляют мигрантов, и пресечения контрабанды людьми в юго-восточной части Средиземноморья. Операция имеет также вспомогательную функцию, в частности в тренировке военно-морских сил и береговой охраны Ливии, в осуществлении эмбарго на поставки оружия в эту страну, а также по борьбе с незаконным экспортом нефти из Ливии в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

ЕС начал операцию "София" 22 июня 2015 года как часть масштабного ответа на усиление миграционных процессов. Операцией командует итальянский контр-адмирал Кредендино, штаб операции расположен в Риме. Решение о продлении мандата операции "София" было принято в пятницу Советом ЕС согласно письменной процедуре.