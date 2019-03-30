Названы претенденты на строительство болгарского участка "Турецкого потока"

Новости мира: Претендентами на строительство болгарского участка "Турецкого потока" стали "Аркат" и итальянско-люксембургское газовое объединение.

Арабско-итальянский консорциум "Аркат" и итальянско-люксембургское газовое объединение стали главными претендентами на строительство болгарского участка "Турецкого потока", который соединит газотранспортные системы Турции, Болгарии и Сербии. Об этом стало известно после обнародования результатов проведенного предприятием "Булгартрансгаз" тендера, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Арабско-итальянский консорциум "Аркат" предложил самую низкую цену за выполнение работ по строительству болгарского участка "Турецкого потока" (от болгарской границы до сербской) – 1,3 миллиарда евро. Консорциум обязуется построить участок газопровода за 250 дней", - говорится в сообщении болгарской газотранспортной компании "Булгартрансгаз". Специальная экспертная комиссия рассмотрит оба предложения иностранных инвесторов, а окончательное решение будет обнародовано позже.

К участию в тендере не был допущен венгерский газовый консорциум. Как стало известно, в Болгарии истек срок подачи заявок на участие в газовой бирже. Болгарская компания "Булгаргаз" впервые будет покупать газ по рыночным ценам, которые будут существенно отличаться от цен на газ, который поставляет в Болгарию российский концерн "Газпром".