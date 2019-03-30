Премьер Греции планирует посетить Северную Македонию

Новости мира: Алексис Ципрас посетит Северную Македонию 2 апреля.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас 2 апреля впервые посетит Северную Македонию после переименования страны в феврале. Об этом сообщает IBNA.

"Алексис Ципрас 2 апреля осуществит официальный визит в Северную Македонию (впервые после переименования страны - ред.)", - говорится в сообщении.

Как сообщает IBNA, греческий премьер встретится со своим коллегой в столице Северной Македонии во вторник утром. Отмечается, что визит несколько раз откладывался из-за ряда нерешенных вопросов между Афинами и Скопье.

Как известно, Скопье официально изменило название своего государства 12 февраля в соответствии с Преспанским соглашением с Грецией, подписанном в июне и ратифицированном правительствами обеих стран. В ответ на переименование Греция разблокировала для Северной Македонии путь в ЕС и НАТО.