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Грузия и Евроюст подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве

Грузия и Евроюст подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве
05:51 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Грузией и Евроюстом было подписано соглашение о сотрудничестве в уголовных расследованиях.

Представители Грузии и Евроюста в пятницу подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве. Соглашение значительно расширяет возможности трансграничного сотрудничества в расследовании уголовных преступлений и открывает путь для усиления борьбы с организованной преступностью как в странах ЕС, так и в регионе Южного Кавказа, сообщает сайт Евроюста.

"Это первое соглашение такого рода между Евроюстом и государством этого региона, которое усилит правовое и стратегическое сотрудничество, а также раскроет возможности быстрого и безопасного обмена информацией и доказательствами", - говорится в сообщении. Подписание соглашения стало возможным после переговоров между Евроюстом и представителями государственных учреждений Грузии, которые длились четыре года.

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Как отмечается в сообщении, по состоянию на сегодняшний день Евроюст имеет такие соглашения о сотрудничестве по уголовным производствам с 11 третьими странами, включая Албанию, Грузию, Исландию, Лихтенштейн, Молдову, Черногорию, Норвегию, Северную Македонию, Швейцарию, Украину и Соединенные Штаты Америки. Шесть из этих государств назначили в Евроюсте официальных лиц для поддержания оперативной прокурорской связи.

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Грузия, Представители, Соглашение, Подписали, Евроюст.
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