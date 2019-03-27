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Помпео: США оказывают ощутимую помощь Грузии и Украине

Помпео: США оказывают ощутимую помощь Грузии и Украине
23:33 Ср, 27 Март 2019 Телеграф Укринформ

Новости мира: Майк Помпео считает, что США предоставляет ощутимую помощь Украине и Грузии.

Государственный секретарь США Майк Помпео назвал "ощутимой" помощь, которую оказывают Соединенные Штаты Украине и Грузии на фоне их противостояния российской агрессии и вмешательству в выборы.

Об этом он заявил во время слушаний в среду в Комитете по вопросам международных отношений Сената США в ответ на вопрос сенатора Стива Чабота, сообщает собственный корреспондент Укринформа. Как отметил сенатор Чабот, обращаясь к Помпео, Украина и Грузия испытывают интенсивное давление Путина, в том числе в контексте российской оккупации их территорий.

"Несмотря на эти риски, Грузия и Украина, а также многие страны Восточной Европы активно продвигают у себя прозападную политику. Не могли бы Вы описать, как бюджет президента США (на 2020 год – ред.) увеличивает нашу поддержку для этих двух критически важных партнеров?", - спросил законодатель. В этой связи госсекретарь Помпео отметил, что Соединенные Штаты оказывают "ощутимую помощь" Украине.

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"Мы обеспечили украинский народ средствами обороны, разведывательной помощью, я видел это на предыдущей должности (директора ЦРУ – ред.), до моего назначения государственным секретарем США", - отметил глава Госдепа. Он также подчеркнул, что Америка поддерживает Украину и Грузию в противостоянии российскому вмешательству в выборы, и в частности, во время нынешней президентской гонки.

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Все по теме:

Украина, США, Грузия, Помощь, Госсекретарь, Майк Помпео.
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