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Подростков-мигрантов на Мальте судят за угон нефтетанкера

Подростков-мигрантов на Мальте судят за угон нефтетанкера
22:41 Сб, 30 Март 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: На Мальте трех подростков-мигрантов обвиняют в похищении нефтяного танкера.

Трем подросткам-мигрантам выдвинули обвинение на Мальте после похищения нефтяного танкера, что считается террористической деятельностью по мальтийским законам.

Об этом сообщает BBC.

"На Мальте трех подростков-мигрантов обвиняют в похищении нефтяного танкера, что считается террористическим актом по мальтийским законам", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам 19, 15 и 16 лет, двое родом из Гвинеи, один - из Кот-д'Ивуара. Все трое отвергают обвинения. Им грозит до 30 лет заключения, если их признают виновными.

Как отмечается, на борту танкера Elhiblu-1 было более 100 мигрантов. Все они были взяты под стражу.

В Средиземном море мигранты захватили судно, которое их спасло

Танкер Elhiblu-1 27 марта спас у ливийского берега Средиземного моря 108 мигрантов и попытался переправить их обратно в Ливию.

Однако мигранты, поняв, что их возвращают обратно, заставили команду судна развернуть корабль в направлении Европы. Вооруженные силы Мальты вмешались, чтобы вернули капитану контроль над судном.

Председатель правительства Мальты Джозеф Маскат заявил, что все нормы международного права будут соблюдены при расследовании инцидента.

Как сообщалось, в среду ливийские беженцы захватили управление грузовым судном Elhiblu-1, которое подобрало их в Средиземном море, когда те пытались добраться в Европу.

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Мигранты, Мальта, Терроризм, Elhiblu-1.
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