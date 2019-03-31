Шефчович поздравил Чапутову с победой на выборах президента в Словакии

Новости мира: Марош Шефчович признал поражение на выборах президента Словакии.

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович признал поражение на выборах президента Словакии и поздравил юриста Зузану Чапутову с победой. Об этом он заявил на брифинге, который состоялся в субботу вечером в его предвыборном штабе в Братиславе, передает УНН.

"Я поздравил по телефону госпожу Зузану Чапутову с избранием президентом Словакии, - подчеркнул он. - Желаю новому президенту и всей Словакии всего самого наилучшего. Я всю жизнь работал на благо Словакии и продолжу работать дальше ".

Шефчович сообщил, что в ближайшее время вернется в Брюссель, где продолжит выполнять обязанности заместителя председателя Еврокомиссии. Он подчеркнул проевропейскую ориентацию Словакии. По его словам, избрание Чапутовои подтверждает этот выбор, который республика сделала, вступив в Евросоюз. Шефчович подтвердил заинтересованность остаться активным в большой политике.