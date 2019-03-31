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В Турции стартовали выборы в местные органы власти

В Турции стартовали выборы в местные органы власти
09:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В Турции в воскресенье, 31 марта, начались выборы в местные органы самоуправления, в них примут участие более 57 млн человек.

В воскресение в Турции начались выборы в местные органы самоуправления. Избирателям предстоит избрать мэров городов, руководителей муниципалитетов, сельских и районных старост, депутатов сельских советов.

В выборах могут принять участие более 57 млн человек.

Как отмечают наблюдатели, результаты выборов могут стать своеобразной проверкой для партии президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана "Партия справедливости и развития", которая может проиграть выборы в Анкаре и Стамбуле на фоне возникших в экономике Турции проблем: рецессии, роста безработицы и двузначной инфляции.

"Партия справедливости и развития " постоянно выигрывала проводимые каждые пять лет местные выборы с 2002 года, когда она пришла к власти.

Своих кандидатов на выборы выдвинули правящая Партия справедливости и развития, Партия великого единства, Республиканская народная партия, Демократическая партия, Демократическая левая партия, Демократическая партия народов, İYİ Parti, Партия националистического движения, партия Saadet ("Добродетель"), Коммунистическая партия и партия "Родина".

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Избирательные участки закроются в 17:00 по местному времени, после чего начнется подсчет голосов. На 194390 избирательных участках в Турции проголосуют 57058636 избирателей.

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Выборы в Турции, Мэры городов, Проходят, В Турции, Выборы в местные органы самоуправления в Турции, Руководители муниципалитетов, Выборы сельских и районных старост, Выборы депутатов сельских советов.
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