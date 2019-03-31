В Турции на избирательном участке произошла стрельба, есть жертвы

Новости мира: Два человека застрелены на избирательном участке в Турции, стрелявший задержан.

При проведении муниципальных выборов в городе Малатья, на востоке Турции, произошла стрельба. В результате два человека погибли. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как информирует издание, между двумя группами возникла драка, в ходе которой один мужчина выхватил пистолет и выстрелил в противников.

Лидер небольшой оппозиционной "Партии благополучия" Темель Карамоллаоглу сообщил в Twitter, что погибшие являлись наблюдателями от его партии. Они пытались помешать открытому голосованию, и были за это убиты.

Муниципальные выборы проходят одновременно во всех 81 провинциях Турции. Около 57 миллионов граждан страны выбирают мэров, общественные советы и других муниципальных политиков. Безопасность обеспечивают более полумиллиона правоохранителей.

Напомним, 31 марта, в Украине проходит первый тур президентских выборов 2019.