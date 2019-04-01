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Польские учителя готовятся к бессрочной забастовке

Польские учителя готовятся к бессрочной забастовке
07:47 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В Польше 80% учителей готовы участвовать в забастовке.

В Польше 79,5% школ и детских садов намерены участвовать в бессрочной забастовке, которая намечена на 8 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

79,5 процента школ и детских садов в Польше намерены участвовать в бессрочной забастовке, которая намечена на 8 апреля, — сообщил председатель Союза учителей Польши Славомир Броняж.

Союз учителей Польши и Форум профсоюзов провели забастовочные референдумы. На референдумах учителям был задан вопрос: "Поддерживаете ли вы проведение забастовки в школе с 8 апреля этого года в связи с невыполнением требования о повышении базовой заработной платы учителей, работников образования, других педагогических работников с 1 января 2019 года на 1000 злотых?". 1000 злотых — это около 232 евро.

Дата заявленного протеста приходится на начало экзаменов в школах —10, 11, 12, 15, 16 и 17 апреля, а также 6 мая.

Славомир Броняж заявил, что профсоюзные деятели готовы к переговорам с правительством о повышении заработной платы учителей, которые намечены на 1 апреля.

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Глава Союза учителей Польши подчеркнул, что в школе все начинается с учителя, который должен получать достойный доход. Он также сообщил, что если переговоры с правительством не принесут ожидаемого эффекта, то 8 апреля педагоги начнут бессрочную забастовку.

С 2018 года правительство повышает заработную плату учителей. Третье, последнее повышение намечено на сентябрь 2019 года. К этому времени зарплата учителей должна увеличиться на 16 процентов.

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Польша, Забастовка, Учителя, Славомир Броняж.
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